Над Белгородской областью сбили ПКР "Нептун" и два украинских БПЛА

Силы ПВО России сбили противокорабельную крылатую ракету "Нептун" и два дрона ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

"1 июня в период с 18:00 до 19:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением противокорабельной ракеты "Нептун" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО одна ПКР "Нептун" и два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сообщили в ведомстве.