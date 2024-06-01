Составлен список населенных пунктов, «взятых» ВС РФ в мае 2024 года

Бойцы ВС РФ взяли под контроль более 20 населенных пунктов в мае 2024 года. На каких направлениях это произошло, о каких населенных пунктах идет речь, какую территорию освободила армия России?

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Сколько населенных пунктов взяли под контроль ВС РФ в мае 2024 года

По данным портала lostarmour.info, за май 2024 года российские войска взяли под контроль 17 населенных пунктов в Харьковской области. Так, в разное время Минобороны России докладывало о взятии сел Бугроватка, Гатище, Огурцово, Плетеневка, Старица, Борисовка, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Олейниково, Пыльная, Стрелечья, Берестовое, Кисловка, Котляровка, Ивановка, а также поселка Глубокое.

В Луганской Народной Республике бойцы ВС РФ взяли под контроль поселок городского типа Белогоровка, о чем сообщало российское оборонное ведомство.

«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Белогоровка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции», — отмечалось в Telegram-канале МО РФ 20 мая.

На территории Донецкой Народной Республики в мае были взытя под контроль шесть населенных пунктов: села Андреевка, Архангельское, Клещеевка, Нетайлово, Соловьево и Уманское. Информацию подтверждало Минобороны РФ.

Кроме того, на Запорожском направлении российские войска взяли село Работино.

«Подразделениями группировки войск „Днепр“ в результате активных действий освобожден населенный пункт Работино Запорожской области», — докладывало Минобороны России 17 мая.

Всего армией России в мае было занято более 330,5 квадратных километра, из которых 221,3 на севере Харьковской области, еще 109,2 — в остальных регионах.

Какая ситуация в зоне СВО на утро 1 июня

Как сообщает Telegram-канал War Gonzo, на Запорожском фронте в районе Работино и северо-западнее Вербового ситуация не изменилась. При этом бойцы ВС РФ взяли под контроль село Мирное.

«Юго-восточнее Гуляй Поля под контроль наших войск перешел населенный пункт Мирное», — пишет источник.

По данным ресурса, на Донецком направлении продолжаются бои в селе Парасковиевка, где ВС РФ уверенно продвигаются.

«В Красногоровке также есть продвижения российских войск в центральной части города. В районе Нетайлово ВС РФ развивают наступление в сторону Карловки, есть тактические успехи. Аналогичная ситуация в районе Яснобродовки. Есть очередные продвижения российских войск в направлении населённого пункта Сокол», — сообщает War Gonzo.

На Часоворяском направлении есть продвижение российских войск в восточном пригороде Часов Яра, передает Telegram-канал.

«Харьковский фронт. Без изменений. Продолжаются тяжелые бои в центральной части Волчанска и на подступах к Липцам», — добавляет источник.

По информации Telegram-канала «Два майора», на Харьковском направлении идут ожесточенные бои в Волчанске в районе многоэтажек.

«Противник предпринимает попытки контратаковать. На Липцовском направлении ВСУ обороняются в лесополосах и лесных массивах между н.п. Глубокое и Лукьянцы», — сообщает ресурс.

Как пишут «Два майора», на Херсонском направлении армия России активно действует на островах Фролова, Нестрига, а также в островной зоне Казачьи Лагери — Корсунка.

«ВСУ бьют по мирному населению. В селе Каиры Горностаевского муниципального округа и населенном пункте Днепряны погибли двое гражданских», — передает источник.

Кроме того, в ночь на 1 июня был нанесен массированный удар по объектам украинских войск в девяти областях.

«Ракетным вооружением с Ту-95мс, „Калибрами“ из акватории Черного моря, а также БПЛА „Герань“ ночью нанесены удары по тыловым районам противника. Сообщали о взрывах в Винницкой, Ровенской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Львовской, Хмельницкой областях», — сообщают «Два майора».

Минобороны России эту информацию не комментировало.