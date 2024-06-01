ВС РФ поразили центр управления беспилотниками ВСУ

ВС России ударили по специалистам, разрабатывавшим полётные задания для БПЛА ВСУ
Место размещения группы технических специалистов, отвечавших за разработку полётных заданий для украинских БПЛА, стало целью удара, нанесённого Вооружёнными силами России.
Как сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны, удар был нанесён оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией.
«...Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах», — добавили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины.