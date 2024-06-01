ВС РФ поразили центр управления беспилотниками ВСУ

Место размещения группы технических специалистов, отвечавших за разработку полётных заданий для украинских БПЛА, стало целью удара, нанесённого Вооружёнными силами России.

Как сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны, удар был нанесён оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией.

«...Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины.