Российские войска нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины

Российские военные, в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта, нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что атака была произведена на площадки, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса.

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«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.

В корпорации «Укрэнерго» пояснили, в свою очередь, что ВС РФ обстреляли энергетические объекты в пяти регионах Украины, в том числе две гидроэлектростанции. В компании добавили, что «технике был нанесен критический ущерб».