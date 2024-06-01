Дрон сдетонировал на территории частного дома под Белгородом

Вооруженные силы Украины атаковали село Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Дрон упал на территории частного жилого домовладения. Последующая детонация привела к повреждениям постройки, уточнил глава области.

Село Безымено Грайворонского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет. В результате падения дрона с последующей детонацией в частном жилом домовладении выбиты окна, посечены кровля и забор. Оперативные службы работают на месте, — сообщил Гладков.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Брянскую область с применением беспилотника самолетного типа. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что дрон был сбит системой противовоздушной обороны. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее сообщалось, что дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. По данным Минобороны РФ, это произошло примерно в 10:45 по московскому времени.