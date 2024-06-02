$90.19+0.4097.79+0.66
Войти в почту

Угрозу атаки БПЛА объявили в российском регионе

Угроза атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Угрозу атаки БПЛА объявили в российском регионе
© Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.

Минобороны РФ сообщило о 293 сбитых за сутки украинских БПЛА

Ранее система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник самолетного типа в Курской области.

До того ПВО сбила разведывательный беспилотник в небе над Брянской областью. По словам губернатора Александра Богомаза, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Севским районом силами ПВО Минобороны России.

Военные новости
Александр Богомаз
Александр Гусев
МЧС России
Минобороны России