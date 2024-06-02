Угрозу атаки БПЛА объявили в российском регионе

Угроза атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.
Минобороны РФ сообщило о 293 сбитых за сутки украинских БПЛА
Ранее система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник самолетного типа в Курской области.
До того ПВО сбила разведывательный беспилотник в небе над Брянской областью. По словам губернатора Александра Богомаза, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Севским районом силами ПВО Минобороны России.