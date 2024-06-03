«Атакуем в любой момент»: Подоляка рассказал о ходе штурма Часов Яра

ВС РФ удалось выйти и и закрепиться на линии канала «Северский Донец-Донбасс» севернее города, сообщает ИА DEITA.RU.

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Военный обозреватель Юрий Подоляка сообщил об обстановке в штурмуемом Россией Часов Яре. Поселок Калиновка в пригороде уже превращен в руины, и это для ВСУ - большая проблема. В микрорайоне Канал осталось не так много боеспособных солдат.

«Также пока противник никак не может локализовать угрозу со стороны ВС РФ южнее города. Как показывают события последних дней, мы в любой момент можем перейти через линию канала и атаковать мкрн. Новый» - пишет эксперт.

По мнению Подоляки, сейчас в рядах ВС РФ на участке идет перегруппировка сил. Также часть резервов отсюда ВСУ переместили под Харьков с целью попытаться сдержать наступление.

«И когда наше командование закончит здесь перегруппировку, оно обязательно попытается использовать занятые позиции севернее и южнее города, как опорные для движения вперед» - считает военный эксперт.

Что касается Харькова, то там пока без существенных изменений. Фронт, несмотря на явные попытки противника выбить ВС РФ из Волчанска, находится в статичном состоянии.