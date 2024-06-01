Появились подробности реакции Китая на индо-тихоокеанскую стратегию США

На сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» заместитель начальника Объединенного штаба Центрального военного совета Китайской Народной Республики (КНР) генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн назвал индо-тихоокеанскоую стратегию США бесперспективной. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам генерала-лейтенанта Цзяньфэна, подлинная цель этой стратегии — интегрировать так называемый малый круг союзников США в азиатско-тихоокеанскую версию НАТО ради попытки США получить гегемонию в Азии, но она обречена на бесперспективность, потому что противоречит историческим тенденциям. Он отметил, что это стратегия по внесению раскола и поощрению борьбы и конфронтации, а также дестабилизации.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что признание Тайванем своей независимости будет означать войну с Китаем.