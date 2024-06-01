Польша подняла в воздух авиацию на перехват самолетов РФ

Вооруженные силы (ВС) Польши рано утром 1 июня подняли в воздух самолеты из-за активности российской авиации. Об этом сообщается на странице Оперативного командования Вооруженных сил (ВС) Польши в соцсети X.

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В заявлении говорится, что оперативное командование ВС Польши наблюдает усиленную активность российской дальней авиации. Около 7 часов утра польское командование сообщило, что самолеты вернулись на землю.

ВС Польши в последний раз прибегали к такой тактике 26 мая.

В Минобороны РФ регулярно заявляют, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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До этого агентство Reuters со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе передавало, что количество вылетов истребителей НАТО на перехват российских военных самолетов в районе Балтийского моря в первом квартале 2024 года увеличилось на 20-25%. Речь идет, прежде всего, о транспортных или разведывательных самолетах России.

Ранее в Польше заявили, что Россия готовится к конфликту с НАТО.