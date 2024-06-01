В Германии объяснили отказ канцлера Шольца поставлять Украине ракеты Taurus

В Германии (ФРГ) объяснили отказ канцлера Олафа Шольца поставлять ракеты Taurus Украине из-за страха потери его авторитета. Об этом сообщает Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

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По словам председателя комитета Бундестага по обороне, канцлер не хочет поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты Taurus из-за страха потерять свой авторитет, потому что иначе ему пришлось бы снова поддаться давлению, как это произошло ранее в ситуации с передачей ВСУ таков Leopard. Она пояснила, что тогда, при поставке танков, канцлер уступил и воспринял это как потерю авторитета, поэтому сейчас Шольц твердо настоял на своем, чтобы не быть человеком, которые еще раз поддастся давлению. Однако Штрак-Циммерманн сказала, что она не оставляет надежды на то, что Шольц понимает драматичность ситуации и у него есть иной взгляд на вещи.

Ранее канцлер Шольц неоднократно отвергал возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus. Он объяснял, что для применения таких ракет требуется участие немецких военных, а эту черту канцлер переступать не хочет.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимость РФ и не изменит ход ее специальной военной операции.