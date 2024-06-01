В Южной Корее высказались о собственном ядерном оружии

МО: Южная Корея не будет разрабатывать собственное ядерное оружие
Глава МО Южной Кореи Син Вон Сик считает нереалистичной идею разработки собственного ядерного оружия.
Соответствующее заявление было сделано на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
«Разработка ядерного оружия в Южной Корее будет означать, что мы не верим в режи… Мы не пойдём по этому пути», — приводит слова министра ТАСС.
Син Вон Сик подчеркнул важность укрепления альянса Республики Корея и США.
Ранее стало известно о том, что КНДР три дня подряд пыталась глушить сигналы GPS в Южной Корее.