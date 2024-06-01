В Южной Корее высказались о собственном ядерном оружии

Глава МО Южной Кореи Син Вон Сик считает нереалистичной идею разработки собственного ядерного оружия.

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Соответствующее заявление было сделано на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«Разработка ядерного оружия в Южной Корее будет означать, что мы не верим в режи… Мы не пойдём по этому пути», — приводит слова министра ТАСС.

Син Вон Сик подчеркнул важность укрепления альянса Республики Корея и США.

Ранее стало известно о том, что КНДР три дня подряд пыталась глушить сигналы GPS в Южной Корее.