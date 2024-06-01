Освобожденных из плена российских военных доставили в Москву

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Москву военнослужащих, освобожденных 31 мая из украинского плена, сообщает Минобороны РФ. В столице они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства обороны. Кроме того, всем освобожденным окажут необходимую психологическую помощь.

© телеграм-канал "Минобороны России"

Накануне с подконтрольной Украине территории вернули 75 российских военнопленных, а взамен киевскому режиму были переданы столько же солдат ВСУ. Обмен состоялся в результате переговоров, которые прошли 31 мая, посредником в них стали Объединенные Арабские Эмираты.

До этого главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян опубликовала список из 500 украинских военнопленных, которых Киев уже четыре месяца отказывается обменивать. По ее данным, президент Украины Владимир Зеленский выбрал из них лишь 38 представителей бригады "Азов" (признано террористической организацией и запрещено в РФ).