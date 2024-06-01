Угонщик танка ВСУ рассказал о предложении польской разведки

Спецслужбы Польши предлагали бойцу ВСУ Максиму Лихачеву, который угнал танк Т-64 и перешел на сторону России, заниматься шпионажем в Донбассе. Об этом он сообщил журналистам.

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Лихачев рассказал, что польские разведчики связались с ним, когда он поехал работать в Польшу и устроился на мясокомбинат. "Знакомство" произошло через других украинцев.

Ему предложили сотрудничество, но он отказался, поняв, что это опасно. 39-летнего Лихачева хотели использовать для передачи информации из Донецкой и Луганской Народных Республик. Также разведчиков интересовало его происхождение и местонахождение родственников в ЛНР.

Недавно заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что после встречи Лихачева с неназванным лицом в Польше четыре бригады ВСУ, где он служил, понесли большие потери.

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30 мая Лихачев рассказал подробности угона танка Т-64. Его подразделение было оставлено как "пушечное мясо", поэтому он связался с российской стороной и передал координаты. ВС РФ обстреляли соседние позиции ВСУ, вызвав панику и отступление. Воспользовавшись моментом, Лихачев завел танк и доехал до российской стороны, подняв дуло вверх в знак сдачи.

Военный эксперт Андрей Кошкин в интервью "Ленте.ру" предположил, что Лихачев может просить льготы у российского командования, например, остаться в России, но отметил, что его историю проверят следователи.