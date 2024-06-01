Обломки украинского беспилотника обнаружили под Новороссийском

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины обнаружили в станице Раевской под Новороссийском. Об этом в субботу, 1 июня, сообщили в муниципальном центре управления города.

© Вечерняя Москва

— 31.05.2024 в результате атаки ВСУ при объезде специальными службами в станице Раевская были обнаружены остатки БПЛА самолетного типа, — следует из публикации в Telegram-канале.

Накануне ночью средства ПВО уничтожили и перехватили пять противокорабельных ракет и 29 беспилотников над Краснодарским краем. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

В Краснодарском крае силы ПВО отразили атаку беспилотников, пострадала инфраструктура нефтебазы, там произошел пожар. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

30 мая один мирный житель погиб и еще девять пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на село Зозули, расположенное в Белгородской области, рассказал Гладков.