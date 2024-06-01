Спецоперация на Украине 1 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 1 июня 2024 года.

Бельгия запретила использовать свои истребители F-16 за пределами Украины

Бельгия разрешает применять свое оружие, в том числе истребители F-16, только на территории Украины, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление бельгийского премьера Александера Де Кроо во время его беседы с президентом США Джо Байденом.

Глава правительства Бельгии также заверил, что Брюссель является надежным партнером Вашингтона.

Де Кроо отметил, что Европа и США должны сохранять единство и делать все необходимое, чтобы «защищать себя и помогать Украине».

МО РФ сообщило о поражении блиндажа с пехотой ВСУ на донецком направлении

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов поразили на донецком направлении блиндаж с пехотой противника, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на блиндаж с пехотой Вооруженных сил Украины в опорном пункте. Его помощник в это время корректировал полет дрона, осуществляя точное наведение.

Расчет FPV-дрона точно поразил личный состав в блиндаже. Повторными ударами с применением системы сбросов боеприпасов были уничтожены еще несколько украинских военных.

В МО РФ рассказали об использовании роботизированной платформы для доставки боеприпасов

Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации задействовали многофункциональную мобильную дистанционно-управляемую платформу для доставки боеприпасов и других грузов на передний край, сообщает ТАСС.

Она управляется с помощью одного оператора и используется для транспортировки материальных средств непосредственно на огневые позиции.

Одной из важнейших характеристик роботизированных машин, наряду с компактностью и маневренностью, является их грузоподъемность. У данной машины, оснащенной электродвигателем, она составляет 250 кг. Подобные платформы могут быть легко адаптированы под выполнение различных задач.