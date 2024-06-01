Мобилизация: последние новости на сегодня 1 июня 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 1 июня 2024, в материале «Рамблера».

Информация о мобилизации в Крыму не подтвердилась

На Украине СМИ со ссылкой на Центр национального сопротивления сообщили, что в Крыму не смогли выполнить план по призыву жителей полуострова в ряды армии России, сообщает «Лента.ру».

На этом фоне на полуострове якобы планируется усилить мобилизацию. План выполнен только на 34 процента от необходимого уровня и глава Крыма Сергей Аксенов провел совещание с силовиками, чтобы усилить мобилизационные мероприятия.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что комплектование Вооруженных сил является одним из главных вопросов для Минобороны РФ, однако о мобилизации речь не идет.

Борт с освобожденными из плена военными ВС РФ приземлился в России

Авиалайнер с освобожденными из украинского плена военнослужащими России приземлился в московском аэропорту, сообщает «Москва 24».

Спецборт военно-транспортной авиации доставил 75 человек.

Взамен Украине были переданы столько же солдат ВСУ. Обмен состоялся в результате переговоров, которые прошли 31 мая. Посредником в них стали Объединенные Арабские Эмираты.

Военные западной группировки ВС РФ организовали огород в подземной полевой кухне

Военнослужащие России развернули различные объекты, включая пункты хранения горюче-смазочных материалов, хлебозаводы, столовые, сообщает ТАСС.

В подземной полевой кухне обустроен мини-огород, где выращивают зеленый лук, укроп, петрушку, картофель, помидоры и огурцы. Полевая кухня находится ниже уровня земли.

Все организованные помещения снаружи незаметны. Крыша обычно делается из толстых бревен, уложенных в два или три наката, чтобы выстоять под минометным обстрелом.