Размер взятки за выезд за рубеж желающих скрыться от мобилизации и службы в ВСУ вырос на Украине в десять раз менее чем за два года.

Местные жители передали информацию через координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, попросив не называть их имена и место жительства.

По словам мужчины, у него получилось выехать по маршруту Запорожье-Мелитополь-Крым-Москва-Прибалтика-Польша-Германия, сейчас же выезд возможен только через Молдавию.

Известно, что если человека поймали и отвезли в отделение военкомы, то выйти оттуда обойдется примерно в 8 тысяч долларов, пишет РИА Новости.

"Лучше заплатить "перевозчикам" и покинуть страну, чем попасть в лапы упырей и им заплатить только за выход из ТЦК", - сказал украинец.

Еще один вариант побега из Украины - это пересечение пешком молдавской границы, берут за это около 3 тысяч долларов.

Житель Одесской области в свою очередь рассказал о морском маршруте. Минимальная взятка- 6 тысяч долларов.

Как сообщала «Свободная Пресса» ранее, строительство обороны в Киевской области идёт медленно.