Освобожденный боец описал ситуацию в украинском плену

Попавшие в украинский плен российские военнослужащие постоянно поддерживали друг друга. Об этом корреспонденту телеканала «Звезда» рассказал один из освобожденных бойцов.

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«В плену не бросали друг друга и любыми путями поддерживали», - рассказал вернувшийся на Родину военный.

По его словам, есть те, кто даже после плена продолжает помогать товарищам, остающимся в заключении.

Освобожденных из плена российских военных доставили в Москву

«Вот в феврале парня поменяли. Он на связи был с нашими родителями. И поддерживал их всегда, что с нами все в порядке, что вернемся. Молодец. Спасибо ему за это», - говорит освобожденный боец.

Напомним, ранее на аэродроме в Москве приземлился самолет с 75 военнослужащими, которых накануне освободили из украинского плена. Впереди их ждет лечение и реабилитация в медицинских учреждения Министерства обороны Российской Федерации.