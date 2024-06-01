Минобороны России заявило об уничтожении опорных пунктов ВСУ

Расчеты САУ "Акация" группировки войск "Север" уничтожили взводные опорные пункты ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Позиции противника на пути нашей пехоты обнаружила разведка с помощью БПЛА. Координаты цели передали командованию артиллерийского взвода. Расчеты орудий оперативно выдвинулись на огневую позицию и нанесли серию ударов по противнику. <…> Полученные от разведки координаты целей расчет "Акации" отработал в течение 10 минут. Результат - за четыре выстрела взводный опорный пункт [противника] уничтожен, ликвидированы пять боевиков", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что артиллеристы группировки войск "Север" в круглосуточном режиме оказывают поддержку российской пехоте.