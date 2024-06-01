Минобороны России заявило об уничтожении опорных пунктов ВСУ
Расчеты САУ "Акация" группировки войск "Север" уничтожили взводные опорные пункты ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Позиции противника на пути нашей пехоты обнаружила разведка с помощью БПЛА. Координаты цели передали командованию артиллерийского взвода. Расчеты орудий оперативно выдвинулись на огневую позицию и нанесли серию ударов по противнику. <…> Полученные от разведки координаты целей расчет "Акации" отработал в течение 10 минут. Результат - за четыре выстрела взводный опорный пункт [противника] уничтожен, ликвидированы пять боевиков", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что артиллеристы группировки войск "Север" в круглосуточном режиме оказывают поддержку российской пехоте.
"Работаем очень интенсивно. И днем, и ночью, в любое время суток, приходят цели, приходят боевые задачи. От 20 до 50-80 выстрелов в среднем за день делаем. Штурмовики выявляют цели - огневые точки, артиллерию - то, что им мешает двигаться. Мы это подавляем", - рассказал командир самоходной артиллерийской установки "Акация" с позывным Ворон.