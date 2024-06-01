Эксперт назвал участки фронта с самыми активными боями за минувшую неделю

Самые активные бои в зоне ответственности 2-го армейского корпуса за минувшую неделю проходили на всех участках фронта - от Харькова до оккупированной украинскими войсками части ДНР. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Если мы в целом берем зону ответственности Луганской Народной Республики, на этой неделе довольно-таки серьезно наросли боестолкновения по всем участкам фронтов - начиная от Харькова и заканчивая оккупированной частью Донецкой Народной Республики. Самые жаркие бои проходили у нас в районе Синьковки - это если мы берем север Луганской Народной Республики. Чуть ниже, в районе Стельмаховки, до сих пор продолжаются очень серьезные боестолкновения. Еще ниже, южнее - это Макеевка, Невский. В районе Невского сейчас тоже идут довольно-таки серьезные бои", - сказал он.

Марочко отметил, что практически две недели "не умолкают бои" в районе города Часов Яр ДНР, где интенсивность и плотность огня "очень высокая".

Собеседник агентства подчеркнул, что, несмотря на резко возросшую интенсивность боев и попытки ВСУ вернуть ранее занимаемые ими позиции, на перечне участков фронта "противник успеха не имеет".