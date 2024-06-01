ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Российская ПВО сбила несколько воздушных целей в окрестностях Белгорода.

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"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Село Графовка попало под артобстрел. Повреждена ЛЭП, без света остались шесть населенных пунктов. Помимо самой Графовки это поселок Прилесье, села .Демидовка, Поповка, Репяховка и Романовка.

Аварийные бригады находятся на месте обстрела и приступят к работе после разрешения от Минобороны РФ.