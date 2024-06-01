Politico: Киев разочарован частичным снятием запрета на удары вглубь РФ

Украину разочаровало решение США лишь частично снять ограничения на удары американским оружием по России, сообщили источники, близкие к администрации украинского президента Владимира Зеленского.

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Источники Politico заявили о «некотором разочаровании», которое было вызвано тем, «насколько географически ограниченным» оказалось разрешение на использование американского оружия для ударов по России, передает РИА «Новости».

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Украина считает, что такой шаг США является «только началом». В субботу Зеленский хочет провести в Сингапуре встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином для обсуждения снятия запрета.

Напомним, США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.