Politico: Киев разочарован частичным снятием запрета на удары вглубь РФ

Politico сообщила о разочаровании Киева из-за лишь частичного снятия Вашингтоном запрета на удары по России
Украину разочаровало решение США лишь частично снять ограничения на удары американским оружием по России, сообщили источники, близкие к администрации украинского президента Владимира Зеленского.
Источники Politico заявили о «некотором разочаровании», которое было вызвано тем, «насколько географически ограниченным» оказалось разрешение на использование американского оружия для ударов по России, передает РИА «Новости».
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Украина считает, что такой шаг США является «только началом». В субботу Зеленский хочет провести в Сингапуре встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином для обсуждения снятия запрета.
Напомним, США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.
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Politico сообщила о разочаровании Киева из-за лишь частичного снятия Вашингтоном запрета на удары по России
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