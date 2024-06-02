Система ПВО сбила воздушные цели над российским регионом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО.

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Об этом он заявил в Telegram.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей», — написал Гладков.

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Пострадавших нет.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.