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В США предупредили о грядущей катастрофе для ВСУ

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) может ухудшиться в ближайшее время из-за активного наступления российских войск и дефицита резервов. Об этом предупредил американский журнал The New Yorker.

The New Yorker: ВСУ ждет катастрофа из-за наступления российских войск
© flickr.com
«Это лето может стать катастрофой для Украины», — отмечается в публикации.

Старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги (внесен в реестр иноагентов) Дара Массикот заявила, что помощи со стороны США будет недостаточно, чтобы Украина смогла сдержать удары российских войск.

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