The New Yorker: ВСУ ждет катастрофа из-за наступления российских войск

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) может ухудшиться в ближайшее время из-за активного наступления российских войск и дефицита резервов. Об этом предупредил американский журнал The New Yorker.

«Это лето может стать катастрофой для Украины», — отмечается в публикации.

Старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги (внесен в реестр иноагентов) Дара Массикот заявила, что помощи со стороны США будет недостаточно, чтобы Украина смогла сдержать удары российских войск.