Запад готовит суперудары по России вплоть до ядерного: чем и как хотят бить

Джо Байден разрешил Украине бить по приграничной территории России американским оружием якобы в целях самообороны. При этом использование дальнобойных ракет все еще под вопросом, чему не рад Владимир Зеленский. Другие страны НАТО тоже позволили Киеву атаковать РФ своим вооружением и готовы отправить военных в зону СВО. Куда и чем будут бить украинцы, выльется ли это в эскалацию конфликта и как ответит Россия, которая вновь напоминает миру, что у нее есть ядерное оружие, — в материале NEWS.ru.

Зачем Байден разрешил Украине бить по РФ

Администрация президента США Джо Байдена в ночь на пятницу, 31 мая, разрешила Украине применять американское оружие для ударов по приграничью России, если РФ предпримет атаки со своей территории за пределами Харькова. По данным газеты The New York Times, американские чиновники ожидают, что первые удары со стороны Киева начнутся в течение нескольких часов или дней.

При этом в Пентагоне напомнили, что «позиция относительно запрета на применение ATACMS или средств дальнего поражения внутри России остается неизменной». Правда, источники в Белом доме пояснили, что Байден может расширить рамки разрешения применять оружие по территории РФ, если российская армия будет продвигаться в районе Харькова.

Многочисленные взрывы прогремели над Белгородом

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что разрешение Байдена значительно повысит «способность противостоять попыткам России перебраться через границу». При этом сам Владимир Зеленский ранее выражал недовольство тем, что США не дают Украине право наносить удары по РФ ракетами ATACMS.

Впрочем, Киев уже использует ракеты MGM-140 ATACMS с дальностью 300 км, которые получил в рамках последнего пакета военной помощи от Штатов. Как отметил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Владимир Ераносян, главным образом ракеты применяются в комбинированных ударах по Крыму.

«Сначала производится попытка перегрузить систему ПВО дронами, одновременно запускаются противорадиолокационные ракеты и затем наносится удар оперативно-тактическими ракетами. Благо, способы применения и платформы, которыми все еще обладает Украина, хоть их и считанный десяток, мы знаем. Плюс система РЭБ вынуждает операторов дальнобойных ракет избегать спутниковой коррекции, закладывая маршрутные данные только на старте для инерциальной навигации, что играет нам на руку», — рассказал Ераносян.

Как Россия отреагировала на это решение

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, «что интенсивность этих действий возрастает в преддверии готовящейся конференции в Швейцарии в середине июня». По его словам, на днях произошла самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут.

«Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», — подчеркнул Белоусов.

Министр также указал, что «Запад экстренно накачивает страну оружием, передает разведданные, готовит украинских военнослужащих и вербует наемников», тем самым делая все для затягивания конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки Украины наносить удары по территории России американским оружием «красноречиво говорит о вовлеченности США в конфликт».

Какие еще страны разрешили Киеву бить своим оружием по России

Великобритания разрешила Украине использовать свои ракетные комплексы дальнего радиуса действия Storm Shadow для нанесения ударов по любой точке России. Премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что ВСУ самостоятельно решают, по каким целям бить. Однако Зеленский в интервью The Guardian опроверг его слова, заявив, что Лондон пока не дал «стопроцентное разрешение» на удары по РФ своим оружием, поскольку ждет подобного шага от США. Однако ранее украинский советник министра по вопросам промышленности Юрий Сак заявлял, что ракеты Storm Shadow уже использовались для атак по территории России.

Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу также разрешил Украине использовать немецкое оружие для ударов по РФ, хотя ранее выступал против этого. Издание Bild со ссылкой на представителя немецкого правительства передает, что Шольц при этом не хочет посылать войска на Украину.

Дания дала разрешение Киеву использовать переданные страной американские истребители F-16 для ударов по целям в России. Такое же решение приняли Нидерланды.

Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о возможном участии своих военных в боевых действиях в зоне СВО. Накануне в СМИ появилась информация о том, что он хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните уже подтвердила Bloomberg, что страна также готова отправить своих инструкторов «в партнерстве с теми, кто был бы готов это сделать».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг высказывал мнение, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он также заявлял, что ряд стран — участниц Североатлантического альянса никогда не накладывали ограничений на использование своего оружия, переданного Киеву.

По словам советника главы офиса президента Украины Сергея Лещенко, решение бить по РФ поддержали Франция, Литва, Латвия, Швеция, Эстония, Польша, Финляндия, Чехия, Великобритания и Нидерланды.

«Удивительно, что так называемые разрешения на применение дальнобойных ракет дают Украине страны, которые не обладают такими видами вооружения. К примеру, датчане и латвийцы. Но вся эта казуистика, безусловно, является способом снять с себя ответственность, так как граната в руке обезьяны в любом случае взорвется», — сказал Ераносян.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь страны. Он подчеркнул, что в НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, обвинил Альянс в очередной эскалации конфликта.

«Такая „индивидуальная помощь“ стран НАТО против России, будь то управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину, — это серьезная эскалация конфликта. Бывшая Украина и ее союзники из числа стран НАТО получат ответ такой разрушительной силы, что сам Альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт», — написал он в своем Telegram-канале.

Как на решение бить по России реагируют в мире

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что решать конфликт на Украине расширением координационной роли НАТО так же абсурдно, как тушить пожар огнеметом: возникает угроза мировой войны.

В Италии также осудили решение западных стран позволить Киеву бить по России. Политолог Алессандро Орсини указал, что после такого разрешения РФ будет иметь право наносить удары по территории стран НАТО. Глава МИД страны Антонио Таяни отметил, что в итальянской Конституции прописано, что они не могут в этом участвовать.

«У нас есть конституция, которая в статье 11 говорит очень четко: „Италия отвергает войну“. Мы не можем поставлять оружие для нанесения ударов по России на ее территории», — сказал Таяни.

В Китае смену политики Байдена по вопросу ударов по территории РФ связали с предвыборной кампанией, пишет издание Global Times.

«Байден надеялся превратить российско-украинский конфликт в политическое достижение, но теперь, похоже, это стремление обернулось против него. Принимая это во внимание, последний сигнал скорее является политическим позерством, чем имеет большое реальное значение», — отметил эксперт Китайского национального института международных обменов и судебного сотрудничества ШОС Цуй Хэн.

Как Россия отреагирует на атаку ее территории

Снятие западных ограничений выльется в серьезные удары по российской территории с последствиями для гражданской инфраструктуры или очень чувствительных стратегических объектов, уверен заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что наибольшую опасность для РФ могут представлять ракетные вооружения.

«Россия в качестве ответных мер может сбивать разведывательные самолеты, которые облетают нашу территорию, не заходят в воздушное пространство, но подают информацию для нанесения ударов, то есть дают целеуказания. Также возможно наносить удары в третьих странах по военным базам Запада. Может быть, следует через прокси-силы действовать в ответ на тот же подрыв газопровода „Северный поток — 2“, что осуществили прокси Запада», — предположил эксперт.

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин заявил NEWS.ru, что снятие запретов — чистая формальность: Украину невозможно контролировать, она давно делает все, что хочет.

«Вероятность ядерного конфликта теоретически сохраняется. НАТО не может допустить поражения Украины, а декларации стран Альянса именно такие. В этом случае, в конце концов, им самим придется воевать на ее стороне. Однако они категорически не хотят этого делать, да и не могут. Но это возможно, потому что они сами себя сделали политическими заложниками Украины», — считает Храмчихин.

Депутат Госдумы Александр Толмачев рассказал NEWS.ru, что вероятные цели противника — объекты военной инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса.

«Мы знаем, куда враг будет целиться, и готовы. Но готов ли киевский режим и те, кто вкладывает ему в руки оружие, к ответу с нашей стороны?» — сказал он.

Американист Дмитрий Дробницкий, в свою очередь, уверен, что происходящее не новая фаза эскалации: объединенному Западу сейчас хотелось бы балансировать на грани увеличения масштаба конфликта, но не переходить ее.

«Их цель сейчас — не допустить поражение Украины до выборов в США, до ноября 2024 года. Однако Вашингтон не просчитывает все на 10 шагов вперед. Никто в администрации Байдена не хочет начала ядерной войны. Тем не менее она может начаться в результате постоянной эскалации, которую ведут США и их союзники в отношении России», — отметил Дробницкий в беседе с NEWS.ru.

Какой может быть эскалация конфликта

Дмитрий Медведев напомнил, что однажды натовцы уже просчитались, когда твердили, что Россия не пойдет на открытый военный конфликт с Киевом, чтобы не поссориться с Западом. По его мнению, с применением Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) тоже могут просчитаться, и это будет уже фатальная ошибка.

«Как справедливо заметил президент России, в европейских странах очень высокая плотность населения. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО, есть, наконец, стратегический потенциал. Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто», — предупредил зампред Совбеза.

По мнению генсека НАТО Столтенберга, никакой эскалации конфликта сейчас не происходит, а Украина может атаковать РФ.

«Самооборона — это не эскалация, это фундаментальное право. Оно закреплено в Уставе ООН. Украина имеет право и обязана защищать свой народ, и мы имеем право помогать Украине отстаивать ее право на самооборону», — заявил он.

В Китае, похоже, эту точку зрения не разделяют. Опрошенные Global Times аналитики уверены: разрешение наносить удары по территории России американским оружием чревато значительной эскалацией конфликта. Кроме того, таким решением США посылают России сигнал о том, что они остаются не склонными к компромиссам, когда РФ в последнее время демонстрирует возросшую готовность к мирным переговорам.

Да и в самом Альянсе далеко не все солидарны со Столтенбергом. Так, глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что своими действиями «НАТО готовится к войне с Россией», выразив надежду, что «ее еще можно предотвратить».