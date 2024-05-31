Бельгия запретила Украине использовать свои F-16 для ударов по РФ

Бельгия не разрешит Украине использовать свое оружие, в том числе F-16, для ударов вглубь России. Об этом президенту США Джо Байдену сообщил бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо, передает ТАСС.

Он отметил, что Брюссель взял на себя обязательство поставить Киеву 30 F-16 к 2028 году.

«Однако Бельгия не разрешит использовать свою военную технику за пределами территории Украины», — сказал Де Кроо.

При этом он добавил, что Бельгия является «надежным партнером США, заявив о необходимости для Европы и США «сохранять единство» и делать все, что необходимо, «чтобы защищать себя и помогать Киеву».

Напомним, что в последние дни на Западе активно обсуждается предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить Украине использовать иностранное оружие для ударов по военным целям на территории РФ. На данный момент инициативу поддержали США, Франция, Латвия, Канада, Польша, Германия и Дания. При этом в Киеве сообщали, что такое разрешение также дали Великобритания, Литва, Нидерланды, Финляндия, Чехия, Швеция и Эстония.