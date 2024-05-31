Подполье сообщило об ударе по военным кораблям ВСУ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, рассказал РИА Новости, что вечером в пятницу, 31 мая, в порту Одессы были поражены средний разведывательный корабль и катер Военно-морских сил Украины.

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«Одесса вечером 31 мая получила прилет в военные объекты в морском порту», — рассказал он.

Ссылаясь на источники, он уточнил, что под удар попали средний разведывательный корабль и катер «Голая пристань». По данным информаторов, в результате есть потери среди военнослужащих, а на место удара прибыло большое количество автомобилей скорой помощи.

До этого Лебедев заявлял, что Вооруженные силы РФ уничтожили кочующий миномет украинских войск, предположительно, использовавшийся для обстрелов центральных районов Херсона.

29 мая, он рассказывал, что российские военные нанесли удар по арсеналу военной части в городе Сарны Ровенской области Украины, это привело к мощной детонации.