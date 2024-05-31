Как Россия может ответить на удары ВСУ оружием Запада

Россия может атаковать военные объекты НАТО в ответ на удары ВСУ с применением западного оружия, рассказал NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, под ударом в таком случае окажутся самолеты-разведчики стран Альянса.

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Россия в качестве ответных мер может сбивать разведывательные самолеты. Они облетают нашу территорию, не заходят в воздушное пространство, но подают информацию для нанесения ударов, то есть дают целеуказания. Также можно наносить удары по военным базам Запада в третьих странах, — заявил Козюлин.

Наибольшую опасность для российских территорий представляют ракетные вооружения, отметил военный эксперт. Он напомнил, что США разрешили Украине использовать ЗРК Patriot над РФ.

Пока американские вооружения Украина официально может использовать лишь на российской территории недалеко от Харькова. Но эти ограничения рано или поздно снимут. Это выльется в серьезные удары по российской территории с последствиями для гражданской инфраструктуры или очень чувствительных стратегических объектов, — сказал Козюлин.

Ранее Politico сообщило, что президент США Джо Байден дал негласное разрешение Украине атаковать российскую территорию западным вооружением. Собеседники газеты уточнили, что речь идет только о соседних с Харьковской областью российских районах.