Депутат Рады рассказал о направляющихся на Украину французских инструкторах

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что группа французских инструкторов уже направляется на территорию Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину», — написал Гончаренко.

30 мая газета Le Monde сообщила, что Макрон хочет сформировать из стран Европы коалицию инструкторов для ее отправки на Украину. В ее цели могут входить обучение саперов, а также помощь в формировании мотострелковой дивизии ВСУ.