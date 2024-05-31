ВСУ попали в два «котла» в зоне СВО

ВСУ попали в два «котла» в Волчанске и Часове Яре. Такое предположение сделал в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.

«Мне кажется, что украинские войска сейчас заперты в двух местах, их окружили, речь идет о так называемых котлах», — сказал он.

По словам Меркуриса, в Волчанске и Часове Яре ВСУ оказались фактически отрезаны от снабжения, то есть попали «в ловушку». Эксперт считает, что у украинских военных в этих городах нет «доступной линии подкрепления и отступления, что предвещает их гибель».

СМИ: Армия РФ взяла группировку ВСУ в котел в Волчанске

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что ВС РФ освободили половину Волчанска, куда ВСУ стянули к городу большие резервы.