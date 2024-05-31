Стало известно, где Россия может прорвать фронт

Россия использует "тактику тысячи порезов", которая может позволить ей прорвать фронт в том месте, куда ВСУ не смогут перебросить свои подразделения. Об этом заявил киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник в разговоре с журналистом Александром Шелестом.

"Если они будут вторгаться батальонно-тактической группой севернее, южнее, по другим направлениям, — хватит ли у нас пожарных команд, чтобы заткнуть все дыры?", — задается вопросом политолог.

По словам эксперта, линия фронта постоянно расширяется, а ВСУ не могут держать резервы на всем протяжении линии соприкосновения.

На Западе предрекли Украине обвал фронта из-за потери Часова Яра

До этого командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко заявил, что российская армия возьмет под свой контроль украинский город Часов Яр в ДНР спустя несколько недель, ситуация на этом участке фронта становится все более критической для Вооруженных сил Украины (ВСУ).