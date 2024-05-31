В Польше опубликовали и удалили сообщение о начале мобилизации

В Польше государственное информагентство РАР опубликовало и сразу удалило сообщение о частичной мобилизации и отправке военнослужащих на Украину. Газета.Ru

В сообщении говорилось, что премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение о проведении мобилизации 200 тысяч поляков с 1 июля. Отмечалось, что все призванные граждане будут отправлены на Украину. Lenta.ru

Через несколько минут агентство заявило, что эта информация неправдива и не исходит от РАР. Текст дважды появлялся в новостной ленте агентства и пропадал. Клопс.ru