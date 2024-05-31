Раскрыты самые уязвимые цели на территории США

Болгарский политик Пламен Пасков заявил, что несмотря на всю свою мощь и богатство, территория Соединенных Штатов Америки остается крайне уязвимой, пишет издание «Военное дело».

По его мнению, США можно полностью нейтрализовать всего тремя ядерными ударами. Пасков указал конкретные цели для таких ударов: три крупных городских агломерации, где сосредоточены значительные финансовые и людские ресурсы страны.

По его словам, ключевые цели — это три супер-города: ЧиПит, БосВаш и СанСан. ЧиПит включает Чикаго, Питсбург и Детройт, БосВаш охватывает Бостон, Вашингтон и Нью-Йорк, а СанСан включает Сан-Франциско, Сан-Диего и Лос-Анджелес.

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Пасков отметил, что в этих трех центрах сосредоточены 70% всех финансов и проживает половина населения США. Он также выразил мнение, что если нанести ядерные удары по этим агломерациям, в США может наступить опустошение, сравнимое с малообжитыми территориями за Уралом в России.