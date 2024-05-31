29 мая была ликвидирована примкнувшая к ВСУ 25-летняя журналистка-пропагандистка, телеведущая и "медиатренер", Ирина Цыбух с позывным "Чека". Среди прочего она также снимала документальные фильмы.

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Как передают украинские СМИ, Чека была ликвидирована на Харьковском направлении.

Ее подразделение российские бойцы накрыли ударом во время попытки ротации.

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Чека была ярой неонацисткой и участвовала в боевых действиях с нашивкой украинской дивизии СС "Галичина", которая воевала на стороне гитлеровской Германии.