Названо число сдавшихся в плен за неделю бойцов ВСУ

За неделю в плен ВС РФ сдались 45 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

Речь идет о неделе с 25 до 31 мая.

«...сдались в плен 45 украинских военнослужащих», — говорится в тексте.

Подробностей о том, на каких направлениях СВО и при каких обстоятельствах это произошло в ведомстве не привели.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Россию вернулись 75 военных, которые находились в плену на Украине. Они прибыли в страну 31 мая в рамках переговоров с Киевом, посредником в которых выступили ОАЭ. На Украину также были возвращены 75 военных.