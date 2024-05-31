В Литве допустили нанесение ударов ВСУ по Белоруссии

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не исключает возможности атак Украины по территории Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

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По мнению Ландсбергиса, если Россия переместит некие объекты в другую страну, опасаясь, что они могут быть атакованы, то Украина сможет «перенести выбор целей». В апреле глава Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что войны Минска и Киева хотят в НАТО, но белорусские власти на это не пойдут из-за последствий и ситуации на границе.

По его словам, такой конфликт бы ничего не дал, так как украинская часть границы «забаррикадирована» и полностью заминирована. В то же время он подчеркивал, что в случае атаки на НПЗ Белоруссия «ответит так, что мало не покажется».

Глава НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны альянса разрешить Украине удары по территории РФ западным оружием. СМИ сообщали, что против этого выступали Италия, Германия и президент США Джо Байден.

31 мая в Пентагоне подтвердили, что Украине разрешено наносить удары американским оружием по территории РФ в ходе контрбатарейной борьбы. Украинские СМИ сообщали, что использовать свое оружие по российской территории разрешили 11 стран - Британия, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Финляндия, Чехия, Литва, Латвия, Эстония и Канада.