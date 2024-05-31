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Зеленский рассказал о возможном использовании F-16 против России

Киев пока не знает, будут ли наложены ограничения на использование истребителей F-16 для нанесения ударов по территории России. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает «Европейская Правда».

Зеленский рассказал о возможном использовании F-16 против России
© globallookpress.com

По словам главы государства, пока что он не знает деталей, каким образом украинские военные смогут использовать переданные западными партнерами истребители F-16 против России и будут ли введены ограничения связанные с этим.

«Хорошая новость в том, что мы будем их иметь, и некоторые из них мы будем иметь в этом году. Достаточно ли их? Нет. Будет ли слишком много? Нет. Их будет не так много, чтобы иметь паритет в небе с россиянами», — подчеркнул украинский лидер.
Военные новости
Владимир Зеленский