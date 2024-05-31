Зеленский рассказал о возможном использовании F-16 против России

Киев пока не знает, будут ли наложены ограничения на использование истребителей F-16 для нанесения ударов по территории России. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает «Европейская Правда».

По словам главы государства, пока что он не знает деталей, каким образом украинские военные смогут использовать переданные западными партнерами истребители F-16 против России и будут ли введены ограничения связанные с этим.