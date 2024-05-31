Генсек НАТО объяснил смысл ударов ВСУ западным оружием по России

Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать западное оружие для ударов по территории России является «актом самообороны, а не эскалации». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова передает Reuters.

«Самооборона [Украины] — это не эскалация», — сказал генсек Североатлантического альянса.

Также он выразил поддержку тем странам военного блока, которые начали снимать ограничения на применение ВСУ дальнобойных вооружений.

В Кремле заявили об ударах по России американским оружием

Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по военным объектам на российской территории, но с одним условием. Он подчеркнул, что американское оружие должно использоваться лишь у границ Харьковской области.