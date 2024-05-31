Сладков: На основе танка "Валера" будут массово создавать "царь-мангалы"

Военкор Александр Сладков сообщил, что на основе первого "царь-мангала" будут массово производить защитные конструкции для танков.

Журналист снял вблизи легендарный танк, который, оказалось, имеет собственное имя "Валера". Именно он в одиночку совершил дерзкий рейд в Красногоровку, наделав шуму даже в зарубежных СМИ.

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"Тот самый "царь-мангал", о которым мы много говорили и писали. Сегодня уже все делается для того, чтобы делать их заводским методом, - сказал Сладков. - То есть, уже наши производственники приехали, сняли мерки, посмотрели, как сделать съемную конструкцию, которую быстро можно монтировать".

Военкор также уточнил, что "Валера" оснащен системой РЭБ и видеокамерой.