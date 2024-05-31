Рогов сообщил о переходе под контроль РФ большей части Старомайорского

Большая часть Старомайорского в Донецкой Народной Республике перешла под российский контроль в результате действий в населенном пункте штурмовых групп и тяжелой техники.

Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.