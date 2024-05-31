Рогов сообщил о переходе под контроль РФ большей части Старомайорского

Рогов сообщил о переходе под российский контроль большей части Старомайорского
Большая часть Старомайорского в Донецкой Народной Республике перешла под российский контроль в результате действий в населенном пункте штурмовых групп и тяжелой техники.
Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
"Идет по нарастающей освобождение Старомайорского и Урожайного в меньшей степени. Вслед за мотоциклистами заходят штурмовые группы, и сейчас уже появилась тяжелая техника, включая танки, она работает на этом направлении внутри населенных пунктов. Можно сказать, что большая часть Старомайорского сегодня находится под нашим контролем. И успех наши ребята еще развивают", - сказал он.