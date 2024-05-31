Белоусов: обстановка требует повышения боеготовности в Таджикистане

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что обстановка на южных границах зоны ответственности ОДКБ и процессы, происходящие в Афганистане, требуют повышения слаженности и боеготовности находящихся в регионе сил России и Таджикистана. Об этом сообщает МО РФ.

«Мы сейчас на острие, обстановка на южных границах зоны ОДКБ остается достаточно сложной, более того, она обостряется», - подчеркнул Белоусов в ходе рабочей встречи с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Алма-Ате.

Он отметил, что все происходящее требует внимания оборонных ведомств России и Таджикистана. При этом министр добавил, что между этими ведомствами уже как много лет налажена достаточно плодотворная работа.

Андрей Белоусов обратил внимание, что, несмотря на всю эту работу, сегодня необходимо наращивать совместные усилия. Он выразил уверенность, что министерства обороны двух стран с уверенностью встретят вызовы, которые ставит перед ними жизнь.

Коллега Белоусова, в свою очередь, отметил, что РФ была и остается надежным стратегическим партнером и союзником для Таджикистана. Он добавил, что все вопросы, связанные с размещением и функционированием 201-й российской военной базы на территории Таджикистана, решены, несмотря на некоторые сложности, связанные с национальным законодательством.

Ранее Андрей Белоусов заявил, что ситуация в Афганистане требует укрепления границы.