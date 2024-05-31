Раскрыт вероятный ответ Москвы на атаки ВСУ западным оружием вглубь России

Россия может ответить ударами по странам НАТО в случае атак ВСУ западным оружием по российским территориям, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он выразил мнение, что Вооруженные силы РФ могли бы нанести удар по Польше, Румынии или странам Прибалтики, так как именно там находится вооружение, применяемое Украиной.

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Не исключу, что России придется наносить удары по территориям стран НАТО, а именно по Польше, Румынии и Прибалтике, так как там находятся средства, применяемые Украиной против России, в том числе ракеты Storm Shadow и Scalp, — высказался эксперт.

Матвийчук подчеркнул, что Запад уже давно разрешил Киеву «лупить» по территории России, о чем свидетельствуют удары по Крыму и Белгороду. По его словам, сейчас Украине формально позволили использовать западное оружие для таких атак.

Но Москва должна отвечать, молчать больше нельзя. Когда-то самым страшным оружием, полученным ВСУ от Запада, были противотанковые Javelin. Они постоянно переступали наши красные линии, мы не отвечали. Запад думал, что Россия так и будет молчать. Мост через Темзу, мост через Сену тоже великолепные цели для наших «Калибров». Мы больше не можем это терпеть, — отметил эксперт.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что первые атаки по территории России с применением произведенного в США оружия могут начаться в ближайшее время. По мнению журналистов, президент США Джо Байден «переступил через красную линию, которую сам же и обозначил».