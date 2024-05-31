Минобороны: 75 российских военных возвращены из украинского плена

В Россию вернулись 75 военных, которые находились в плену на подконтрольной Украине территории, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Пленные были переданы РФ в результате переговоров, посредником в которых выступили ОАЭ.

В Минобороны подчеркнули, что 31 мая в Россию вернулись военнослужащие, которым в плену грозила смертельная опасность. ВСУ были переданы 75 украинских военных. Военно-транспортная авиация России доставит освобожденных военных в Москву на лечение и реабилитацию.

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев заявил РБК, что РФ и Украина также провели новый обмен телами военных, в результате которого в Россию были переданы 45 погибших. До этого о возвращении тел военных сообщалось в апреле.

Несколько дней назад уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обмены пленными были приостановлены из-за украинской стороны. Москалькова подчеркивала, что Украина «постоянно выставляет новые надуманные требования».