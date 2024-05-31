Хорошо защищенный российский штурмовой БТР показали на видео

Бойцы одного из российских подразделений превратили свой БТР-82 в настоящую крепость на колесах. Кроме штатных решетчатых противокумулятивных экранов на него установили специальный козырек, именуемый также "мангалом".

Такая конструкция защищает бронетранспортер от сбросов миниатюрных боеприпасов с квадрокоптеров, а также ударов летающих камикадзе, в настоящее время массово применяемых формированиями киевского режима.

Интересна смонтированная в лобовой части конструкция, служащая своеобразным минным тралом, а также препятствующая поражению FPV-дронами в область днища.

Несмотря на несколько возросшую массу "восемьдесят второй" сохранил хорошие скоростные и маневренные возможности.

Судя по тому, как складывается обстановка, число таких штурмовых бронетранспортеров будет только увеличиваться.