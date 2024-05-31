Американские чиновники ожидают, что первые атаки по территории России с применением американского оружия могут начаться в течение нескольких часов или дней. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщает газета The New York Times.

По данным СМИ, американское оружие может быть применено в ответ на обстрел Вооруженных сил России под Харьковом.

— Американские официальные лица заявили, что изменение политики вступило в силу в четверг (...) До сих пор Байден категорически отказывался позволить Украине использовать оружие американского производства за пределами украинских границ, какой бы ни была провокация, заявляя, что любое нападение на российскую территорию рискует нарушить его мандат «избежать Третьей мировой войны», — следует из материала.

Ранее стало известно, что оборонному ведомству США поручили разработать для Киева точные рекомендации, описывающие цели в России, по которым Вооруженным силам Украины можно будет наносить удары американским оружием.

Украинская армия сможет использовать датские истребители F-16 для ударов по военным целям на территории России. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

Заместитель главы польского минобороны Цезарий Томчик в эфире радиостанции Radio Zet ранее сообщил, что Варшава разрешила ВСУ применять поставляемое ею оружие для ударов по объектам в России.