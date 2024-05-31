Диверсии и использование западного оружия по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам России подготавливаются при участии советников Североатлантического альянса. С таким заявлением в ходе заседания Совета министров обороны стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). выступил глава министерства обороны России Андрей Белоусов, чьи слова передает ТАСС.

«При участии натовских советников и специалистов готовятся диверсии», — утверждает министр.

Перед этим Белоусов заявлял, что наращивание сил НАТО в Восточной и Центральной Европе представляет угрозу безопасности для всех членов ОДКБ.

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По его словам, в Центральной и Восточной Европе Североатлантический альянс увеличивает численность коалиционных вооруженных сил, повышает боевую готовность, активизирует разведывательную деятельность вблизи границ стран ОДКБ и совершенствует свою военную инфраструктуру.