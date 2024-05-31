Белоусов раскрыл подробности массированной атаки на Крымский мост

Российские войска отразили массированную атаку на Крымский мост, для которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали 10 ракет западного производства ATACMS. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

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По его словам, атака произошла «буквально позавчера ночью», а все ракеты удалось сбить. Это позволило спасти сотни человеческих жизней. Белоусов добавил, что объединенная группировка российских войск продолжает освобождать новые регионы России от противника и принимать меры по выполнению главной задачи: защиты населения Российской Федерации.

«Мы будем и дальше действовать решительно и соразмерно угрозам безопасности», — подчеркнул министр.

Белоусов рассказал о ситуации в Харьковской области

Напомним, что о массовой атаке ракетами ATACMS Минобороны РФ сообщало утром 30 мая. В ведомстве заявляли, что над акваторией Азовского моря сбиты восемь оперативно-тактических ракет западного производства. Кроме того, были перехвачены БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Крымскому полуострову.