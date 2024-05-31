Белоусов: в мае армия России освободила 28 населенных пунктов

В мае армия России в зоне спецоперации освободила 28 населенных пунктов, заявил министр обороны Андрей Белоусов. В целом в 2024 году под контроль ВС России перешло 880 кв. км территории. ТК «Звезда»

«Благодаря мужественным и профессиональным действиям наших военнослужащих в этом месяце освобождены 28 населённых пунктов», — сказал он на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Казахстане. RT на русском

Белоусов заявил также, что Россия продолжает специальную военную операцию, и все ее цели будут непременно достигнуты. Деловая газета «Взгляд»