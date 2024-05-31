Войска России на важных участках в Харьковской области заставили украинскую армию отступить на 8-9 км, сейчас продвижение российских бойцов идет на всех тактических направлениях, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании совета министров обороны ОДКБ. ТАСС

«Продвижение идет на всех тактических направлениях. В результате наших активных действий на важных участках в Харьковской области противник отступил на 8-9 км», — сказал министр. RT на русском

Он также сообщил, что под контроль российской армии в 2024 перешло 880 квадратных километров территории. Вечерняя Москва