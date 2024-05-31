Угнавший танк боец ВСУ призвал сослуживцев развернуть оружие на Киев
Экс-военный ВСУ Максим Лихачев, прибывший в Россию на угнанном танке Т-64, обратился к бывшим сослуживцам и призвал их идти против властей Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в ДНР рассказали об украинском военнослужащем, который сдался российским силам под Донецком. Сам Лихачев рассказывал, что уехал с позиций на Авдеевском направлении, воспользовавшись бегством сослуживцев. Лихачев подчеркивал, что угон танка готовился долго - и он, и «ребята на той стороне» ждали удобного момента.
Он объяснил, что решил вернуться в ЛНР, где живут его мать и сестра. Лихачев подчеркнул, что не захотел оставаться в ВСУ из-за отношения украинской власти к населению.
Также он рассказал, что в украинской армии был штурмовиком и танком никогда не управлял, но имел опыт управления гусеничным трактором. Также Лихачев смотрел видео на YouTube на эту тему. Бывший военный призвал других солдат ВСУ выступить против украинских властей.
«Разворачивайте оружие и идите против той власти, которая нас и вас истребляет. Это геноцид», - заявил Лихачев.