Угнавший танк боец ВСУ призвал сослуживцев развернуть оружие на Киев

Экс-военный ВСУ Максим Лихачев, прибывший в Россию на угнанном танке Т-64, обратился к бывшим сослуживцам и призвал их идти против властей Украины. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее в ДНР рассказали об украинском военнослужащем, который сдался российским силам под Донецком. Сам Лихачев рассказывал, что уехал с позиций на Авдеевском направлении, воспользовавшись бегством сослуживцев. Лихачев подчеркивал, что угон танка готовился долго - и он, и «ребята на той стороне» ждали удобного момента.

Он объяснил, что решил вернуться в ЛНР, где живут его мать и сестра. Лихачев подчеркнул, что не захотел оставаться в ВСУ из-за отношения украинской власти к населению.

Также он рассказал, что в украинской армии был штурмовиком и танком никогда не управлял, но имел опыт управления гусеничным трактором. Также Лихачев смотрел видео на YouTube на эту тему. Бывший военный призвал других солдат ВСУ выступить против украинских властей.